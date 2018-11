Wieder sorgten Unwetter in Italien für Verwüstung

Unwetter haben in Italien Chaos und Verwüstung angerichtet. Auf Sardinien starb am Freitag eine Frau durch einen Blitzschlag.. Heftige Regenfälle führten zu Überschwemmungen auf Sizilien, in einigen Küstengegenden galt die höchste Unwetterwarnstufe. „Die Lage ist dramatisch“, betonte der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia.