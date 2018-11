Nummer eins! Marach und Pavic am Doppel-„Thron“

„Hätte mir auf die Birne gegriffen“

Viel Zeit zum Feiern blieb also nicht. Und auch die Medien-Aufmerksamkeit wird sich wohl wie so oft in Grenzen halten. „Ich bin eh nicht so einer, ich muss jetzt nicht in den Medien sein. Ich spiele hauptsächlich für mich und schaue, dass ich meine Ziele erreiche.“ Doch das Jahr als Nummer eins zu beenden, das war nicht einmal ein Traum. „Wenn man mir das letztes Jahr jemand gesagt hätte, dass wir am Ende des Jahres Nummer eins sind, hätte ich mir auf die Birne gegriffen.“