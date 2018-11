Streit zwischen Köchen löst Terror-Großeinsatz aus

Bei einem Zwischenfall in London sind am Freitag mehrere Menschen verletzt worden. Die Sony-Zentrale in dem Nobelviertel Kensington, in der auch Castingshow-Mogul Simon Cowell seine Büros hat, musste bei einem Polizeieinsatz evakuiert werden. Der Angreifer wurde festgenommen (siehe Video oben). Von einem Terrorangriff ging Scotland Yard nicht aus. Vielmehr dürfte es sich um einen Streit zwischen Köchen gehandelt haben.