Bandenkrieg? Schießerei in Londoner U-Bahn-Station

Schon 91 Morduntersuchungen in diesem Jahr in London

Wie die englische „Sun“ berichtete, sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich dabei um eine Auseinandersetzung verfeindeter Banden gehandelt hatte. Die Besorgnis in London über den uneingeschränkten Verkauf von veralteten Waffen sei groß, da Banden selbst gemachte Munition herstellen, um sie wieder zu tödlichen Waffen zu machen. Seit Beginn dieses Jahres wurden in London laut „Sun“ mindestens 91 Morduntersuchungen durch die Polizei durchgeführt.