Nein zu Pakt: „Schneiden uns ins eigene Fleisch“

Der Beschluss der Bundesregierung, dass sich Österreich aus dem globalen Migrationspakt der UNO zurückziehen werde, hat sowohl innenpolitisch als auch international für reichlich Kritik gesorgt: Die UNO-Sonderbeauftragte für internationale Migration, Louise Arbour, findet die Ankündigung „extrem bedauerlich“. Österreich sei in dem Verhandlungsprozess der vergangenen Monate „sehr aktiv“ und „geschickt“ gewesen, so Arbour am Donnerstag. Völkerrechtsexperte Manfred Nowak warnte sogar: „Wir schneiden uns damit ins eigene Fleisch.“