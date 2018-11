Keine Einigung: Bolt kehrt Australien den Rücken

Trotz eines mehrwöchigen Trainings mit dem australischen Fußballverein Central Coast Mariners aus der A-League wird Usain Bolt keine zweite Profikarriere Down Under beginnen. Die Sprint-Legende aus Jamaika und der Klub konnten sich nicht auf einen Vertrag einigen, wie die Mariners am Freitag bekannt gaben. Das auf unbestimmte Zeit vereinbarte Training ende sofort.