Hunderte huldigten dem „heiligen Tod“ in Mexiko

Santa Muerte wird in der Regel für Glück, Geld, Liebe und Gesundheit angerufen. In Mexiko gilt die Schutzheilige als Patron der Kriminellen, Drogenhändler und auch Mörder. Die größte Anhängerschaft findet sich in der mexikanischen Hauptstadt deshalb in den Problem-Vierteln Tepito und Ecatepec, wo die Kriminalitätsrate besonders hoch ist. Die Feierlichkeiten zum „Día de los Muertos“ dauern in Mexiko noch bis zum 2. November.