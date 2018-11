Aufräumen im Wald: „Müssen höllisch aufpassen“

Borkenkäfer verschonte die Steirer heuer

Letzterer hat die Steiermark heuer verschont: „Der Schaden ist so niedrig wie seit 15 Jahren nicht mehr“, berichtet Luidold. Der Grund: Während in Ober- und Niederösterreich nur 15 Prozent des durchschnittlichen Regens fielen und die Schädlinge sich dramatisch vermehrten, hatten die Steirer 2018 immer ausreichend Niederschläge. „Die Fichten waren gut gewappnet“, so der Forstdirektor. Um das jetzige Schadholz vor Befall zu retten, müsse es allerdings bis zum Frühjahr aus dem Wald geholt werden.