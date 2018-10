Betrug? Sechs Jahre Haft für Neymar gefordert

Nicht nur Ronaldo, Modric und Messi haben Probleme mit der Justiz - auch für Paris-Star Neymar wird es jetzt eng! Im Betrugsprozess gegen den brasilianischen Fußballstar hat der Privatkläger nun sogar eine sechsjährige Haftstrafe für den Profi von Paris Saint-Germain gefordert. Aufgrund dieser Forderung leitete der bisher zuständige Richter an der Zentralkammer des Nationalen Staatsgerichtshofes in Madrid den Fall an die Strafkammer weiter. Ein Justizsprecher bestätigte auf Anfrage entsprechende Medienberichte vom Mittwoch.