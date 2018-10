Die Bischofskonferenz tagt im Stift Michaelbeuern

Die Versammlung des Episkopats beginnt am Montag. Liturgischer Höhepunkt ist ein Festgottesdienst der Bischöfe am Mittwochabend in der Stiftskirche Michaelbeuern, zu dem alle Gläubigen eingeladen sind. Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner wird der heiligen Messe vorstehen. Es predigt der Wiener Weihbischof Turnovszky.