„Turn-Oma“ schafft es mit 43 Jahren ins WM-Finale

Wieder Usbekin

Nachdem sie in Peking Olympia-Silber für Deutschland gewann, ging Chusovitina nach den Spielen 2012 in London in ihre Heimat zurück und startet mittlerweile wieder für Usbekistan. Ihr Haus in Pulheim verkaufte sie, doch der wieder komplett genesene Alisher wohnt nach wie vor in Bergisch-Gladbach, macht dort seine Matura. In die Fußstapfen der Mutter wollte er aber nie treten. In seiner Kindheit begeisterte er sich für Fußball. Heute trainiert der 19-Jährige in seiner Freizeit Basketball-Kids und ist der ganze Stolz der Mama, die inzwischen in Taschkent eine eigene Privatschule aufgebaut hat, wo sie Kinder im Gesundheitstraining betreut.