Die beste Bar der Stadt: Bei Ihnen Zuhause

Montag. Gerade erst vom letzten Kater erholt, sorgen wir schon für den nächsten. Denn heute ist Tag der Happy Hour! Und obwohl wir eigentlich keinen Grund brauchen uns einen guten Drink zu gönnen, ist es doch immer gut eine Ausrede parat zu haben. Wie Coco Chanel schon sagte: „Ich trinke Champagner nur zu zwei Gelegenheiten - wenn ich verliebt bin und wenn ich es nicht bin.“



Die glücklichen Stunden feiert man übrigens schon seit dem Jahre 1920. Was klingt wie eine hervorragende Marketingstrategie, hat nämlich historischen Hintergrund. Die Happy Hour war eine Folge der Prohibition in den Vereinigten Staaten. Das, aus der Verfassung resultierende Verbot der Herstellung, des Transports und des Verkaufs von Alkohol machte die Menschen kreativ. Sie tranken nun vor statt nach dem Essen um die Auswirkungen im Rahmen zu halten und so weniger aufzufallen. Der Name geht, laut den meisten Quellen auf das US-amerikanische Militär und den Offiziersclub Happy Hour Social zurück.



Die Verbindung zu vergünstigten Preisen entstand erst nach dem zweiten Weltkrieg. Durch den Wirtschaftsboom waren die Unternehmen bestrebt von dem neuen Wohlstand der Bevölkerung zu profitieren und lockten mit Getränke-Rabatten in die Restaurants. Die Trunkenheit führte am Ende der Nacht zu deutlich höheren Rechnungen. Wir haben einen Tipp, wie Sie diese Kostenfalle vermeiden: Holen Sie sich ganz einfach die Bar zu sich nach Hause! Damit sparen Sie nicht nur, sondern haben auch unbegrenzte Happy Hours.