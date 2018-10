Hacker-Attacke: FIFA-Boss Infantino ist „besorgt“

48 statt 32 WM-Starter

Die FIFA wurde der eigenen Darstellung zufolge von Medien mit internen Informationen konfrontiert. „Auf die Fragen, die wir erhalten haben, haben wir geantwortet“, sagte Infantino. Der FIFA-Chef hielt sich am Dienstag beim Kongress der Asiatischen Fußball-Könfederation in Kuala Lumpur auf und äußerte sich dabei unter anderem zur Debatte, ob bereits die WM 2022 in Katar mit 48 statt 32 Teams gespielt werden könnte. Dies sei machbar, sagte der 48-Jährige. Derzeit prüft der Gastgeber der WM in vier Jahren, inwiefern eine Aufstockung möglich ist.