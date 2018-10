Die Achillesferse der Salzburger Meister-„Bullen“

Charakter will der Meister auch am Mittwoch (18.30) zeigen, wenn es im Cup zu Zweitligist Austria Lustenau geht. Dabei muss Rose auf Zlatko Junuzovic verzichten. Dieser erlitt in Pasching einen Muskelfaserriss in der linken Wade, fällt drei bis vier Wochen aus. Auch Marin Pongracic fehlt: Der Rotsünder bekam für „Schiedsrichterkritik, Beleidigung des Assistenten und unsportliches Verhalten“ zwei Spiele Sperre (plus zwei weitere bedingt auf sechs Monate) aufgebrummt.