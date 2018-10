Betrug mit Picasso-Werk: Opfer geht leer aus

In Summe 218.000 Euro: So viel Wert hatte das 50 x 64 Zentimeter große Picasso-Bild „La Corrida“ (Stierkampf), als es 2007 in die Hände des kriminellen Geschäftsmannes kam. Er hätte damals im Auftrag der Stiftung das Werk nur neu einrahmen sollen - tauschte aber das Original durch eine Kopie aus. Und bot es über das bekannte Auktionshaus Sotheby’s in Paris zur Versteigerung an - das tat er auch mit 13 weiteren Werken. Erst Jahre später kam der Betrugsfall auf, gelöst hat ihn die Polizei Anfang 2016.