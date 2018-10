Auch im Sport gibt es großen Aufholbedarf

Weit oben auf der Handlungsliste steht für Schnöll die Infrastruktur, sowohl im Breiten- wie auch im Spitzensport. Eine Millionen Euro gibt es dafür zusätzlich im aktuellen Budget. Seit langer Zeit wird um ein Hallenbad im Flachgau diskutiert. „Da gibt es ein großen Aufholbedarf. Wir wollen in in dieser Legislaturperiode einen großen Schritt weiterkommen, auch wenn ich nicht versprechen kann, dass das Bad in dieser schon steht. Aber wir bemühen uns“, erklärt Schnöll. Derzeit läuft noch eine Machbarkeitsstudie. Dabei soll ein geeigneter Standort gefunden werden.Eine Sportstätte für mehrere GemeindenEine Sportstätte für mehrere Gemeinden. Das könnte in Zukunft realisiert werden. „Mein Bestreben ist es, genau zu schauen, wo wir was brauchen um so effizient wie möglich zu sein“, erklärt der Landesrat und dabei auch an die Fußballvereine in Grödig und Anif denkt. Grödig hat eine tolle Anlage und Anif kann diese nicht nützen, weil die Miete zu teuer ist. „Ich sehe mich in einer Vermittlerrolle, dass man zu einer Lösung kommt, die für beide attraktiv ist. Das darf aber nicht zu Lasten des Landes gehen, denn das hat dort schon sehr viel investiert.“ Probleme mit der Infrastruktur hat auch der SAK in der Stadt Salzburg. Ein möglicher Einstieg ins Profi-Geschäft könnte am Flutlicht scheitern. „Das darf nicht passieren“, stellt Schnöll klar.