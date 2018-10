Crystal Palace beendet Siegesserie von Arsenal!

Manchester United besiegt Everton mit 2:1

Manchester United feierte indes einen 2:1-Heimsieg über Everton. Paul Pogba brachte die „Red Devils“ in der 27. Minute per Elfmeter-Nachschuss in Führung, Anthony Martial erhöhte in der 49. Minute auf 2:0. Den Gästen gelang durch einen Strafstoß von Gylfi Sigurdsson (77.) nur noch Resultatkosmetik. ManUnited ist damit Tabellenachter, auf Spitzenreiter Liverpool fehlen weiterhin neun Punkte.