Russin sticht Ehemann nieder und macht Selfie

Ein mehr als unpassendes Selfie hat eine Frau in Russland geschossen: Während eines Streits, bei dem viel Alkohol im Spiel war, stach sie ihren Mann nieder. Während dieser blutend am Boden kauerte, zückte Olga V. ihr Handy, um diesen Moment festzuhalten. Anschließend schickte sie die Aufnahme an ihre Freunde weiter. Sie kommentierte dies mit den Worten: „Es schaut aus, als wäre ich das Biest.“