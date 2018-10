Tausende Honduraner zu Fuß auf dem Weg in die USA

Kommen Ihnen diese Bilder bekannt vor? So wie während der großen Flüchtlingswelle in Europa im Herbst 2015 sind derzeit Tausende Migranten aus Honduras zu Fuß auf dem Weg in ein anderes Land, in dem sie sich ein besseres Leben erhoffen. Sie fliehen vor Gewalt und Armut in ihrem Heimatland, das Ziel ihres 2000 Kilometer langen Marsches sind die USA. Dort herrscht bereits große Nervosität vor diesem Ansturm, Präsident Donald Trump hat deshalb am Donnerstag gedroht, die Südgrenze der Vereinigten Staaten zu schließen.