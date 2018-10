Tausende Flüchtlinge stürmen Grenze zu Mexiko

Auf ihrem Marsch in Richtung USA haben Tausende Migranten aus Mittelamerika die Grenze zwischen Guatemala und Mexiko durchbrochen. Sie überwanden am Freitag mehrere Absperrungen im Grenzort Tecun UmAn und gelangten auf eine Brücke über den Grenzfluss Suchiate. Am Ende der Grenzbrücke wurden sie von Polizisten gestoppt. Am Samstag saßen noch Tausende Menschen vor dem Grenzübergang fest.