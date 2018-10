Leicesters Heli-Drama: Fuchs „am Boden zerstört“

Fuchs habe all dies nicht mehr mitbekommen. „Ich habe fünf Minuten zuvor das Stadion verlassen.“ Bodyguards hatten noch versucht die Scheiben einzuschlagen, um die Insassen zu retten. Doch es war zu spät. Laut einer dem Fußball-Klub nahestehenden Quelle haben sich insgesamt fünf Menschen an Bord des Helikopters befunden, darunter Klubbesitzer Vichai Srivaddhanaprabha und seine Tochter. Dazu kamen zwei Piloten und eine weitere Person, deren Identität am Sonntagvormittag noch unklar gewesen sei.