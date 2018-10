Traumtor! Ronaldo sorgt für positive Schlagzeilen

Der 33-jährige Portugiese sorgte mit einem verwandelten Elfmeter für den Ausgleich (54.) und in der 70. Minute nach Matuidi-Vorarbeit endgültig für die Wende. Er knallte einen Weitschuss sehenswert ins Kreuzeck. Das Ex-Real-Aushängeschild hält somit nach zehn Ligaeinsätzen bei sieben Toren. Mit dieser Bilanz ist der Stürmer, der in der Champions League für seinen neuen Arbeitgeber noch nicht getroffen hat, in der Torjägerwertung aktuell die Nummer zwei.