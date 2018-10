Red Bull gewinnt Quali mit Ricciardo & Verstappen!

Eigentlich hatte nach der Dominanz in den vorangegangenen Trainings alles mit der Poleposition von Verstappen gerechnet. Der Vorjahressieger war entsprechend enttäuscht, dass ihm sein mit Saisonende scheidender Teamgefährte Ricciardo in letzter Sekunde nicht nur den besten Startplatz, sondern auch einen möglichen Rekord entrissen hatte: Mit 21 Jahren und 27 Tagen wäre Verstappen zum jüngsten Pole-Setter der Formel-1-Geschichte avanciert. Nun hält weiterhin Vettel diese Bestmarke. Er war in Monza 2008 mit 21 Jahren und 72 Tagen auf die Poleposition gerast. Damals war der spätere Vierfach-Weltmeister von Red Bull Racing noch für Toro Rosso gefahren. So jubelte aber Ricciardo.