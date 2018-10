Mutter und Sohn bei Zimmerbrand leicht verletzt

Mitternächtlicher Brandalarm in einem Mehrparteienhaus in der Röcklbrunnstraße 62 in Salzburg-Schallmoos: Im Zimmer eines Mädchens, im Bett-Bereich, war ein Feuer ausgebrochen. 12 Mann von der Berufsfeuerwehr und 15 Kameraden von den Freiwilligen in Gnigl konnten den Brand rasch löschen. Die Helfer räumten auch noch den Schutt aus dem betroffenen Zimmer weg. Das Mädchen blieb unverletzt, ihr Bruder (12) und ihre Mutter (49) erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung.