Red-Bull-Plan: Keine lange Leidenszeit wie Ferrari

So will er 2019 weitermachen und die Bilanz von Red Bull kräftig aufpolieren. 41 der bisher 58 Formel-1-Siege des austroenglischen Mateschitz-Rennstalls gelangen in den WM-Jahren 2010, 2011, 2012 und 2013. Gerade elf (6 Rennen gewann Red Bull bereits 2009) kamen bis zum Rennen auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez an diesem Sonntag (20.10 Uhr) in den vier Jahren danach zusammen.