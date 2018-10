Schiederweiher ist der schönste Platz des Landes

Der Schiederweiher ist bereits der fünfte Ort, der im Rahmen der ORF-Sendung zum schönsten Platz Österreichs gewählt wurde. Im Vorjahr wurde der Körbersee in Vorarlberg zum Sieger gekürt. In den Jahren zuvor holten das Tiroler Kaisertal, der Formarinsee und die Rote Wand in Vorarlberg und der Grüne See in der Steiermark den begehrten Titel.