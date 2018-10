Rumänien übt scharfe Kritik an Österreich

In einem Schreiben an die EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen machte Vasilescu nach eigen Angaben deutlich, dass Rumänien „jegliche Initiative, die im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit gegen das Prinzip der Gleichheit verstößt“, entschieden ablehne. Für gleiche Beiträge müsse es auch gleiche Leistungen geben. Die Ministerin begrüßte die Haltung der EU-Kommission in der Frage.