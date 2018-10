Aus Wut auf Nebenbuhler sechs Autos abgefackelt

Am Haus enstand ein Schaden von knapp 200.000 Euro

Dass seine Zündelei zu einem Inferno führte, will der Mann, der auch zehn Einbruchsdiebstähle in Baucontainer und Keller begangen hat, gar nicht mitbekommen haben. Am Haus entstand ein Schaden von fast 200.000 Euro. Das bereits rechtskräftige Urteil: Zwei Jahre Haft - 16 Monate wurden bedingt ausgesprochen.