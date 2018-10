Nächste Crew soll vor Weihnachten zur ISS fliegen

Astronauten überlebten dank Rettungssystem

Am 11. Oktober war es beim Flug einer „Sojus“-Trägerrakete zu einem Unfall gekommen. Er passierte rund zwei Minuten nach dem Abheben vom Weltraumgelände Baikonur in Kasachstan bei der Abtrennung der ersten von der zweiten Stufe (siehe Video unten). Die Raumfahrer Alexej Owtschinin (Russland) und Nick Hague (USA) in der Kapsel überlebten dank des eingebauten Rettungssystems unverletzt.