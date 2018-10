Sojus-Notlandung: Duo soll bald wieder ins All

Nach ihrer dramatischen Notlandung in der kasachischen Steppe am Donnerstag sollen der russische Kosmonaut Alexej Owtschinin und der US-Astronaut Nick Hague voraussichtlich schon im kommenden Frühjahr wieder ins All starten. „Wir planen ihren Flug für den kommenden Frühling“, teilte der Chef der russischen Raumfahrtbehörde, Dmitri Rogosin, am Freitag auf Twitter mit.