Jäger & Erleger im Schlossrevier

Nicht Jäger, sondern Erleger sind hingegen Franz Gensbichler und sein Gustavo Solano. „Wir genießen die Früchte des Waldes lieber auf dem Teller“, lachte der Triangel-Wirt, der die wild-kulinarische Nacht mit seiner Ex-Frau Andrea und ihrem Mann Harald Huber beehrte. Dass die Fischerwirtsleut an diesem Abend nicht selbst die Gäste in ihrem Restaurant in Liefering verköstigten, hatte einen guten Grund. „Wir haben Mittwoch Ruhetag und drehen den Spieß heute einmal um. Außerdem beliefert uns Stephan Fuchs ebenfalls mit seinen Spezialitäten.“