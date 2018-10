Datenschutz-Negativpreis für Wiener Parksheriffs

Die Wiener Magistratsabteilung 67, zuständig für die Parkraumüberwachung in der Bundeshauptstadt, hat den österreichischen Big Brother Award 2018 in der Kategorie „Behörden und Verwaltung“ erhalten. Weiters mit dem am Vorabend des Nationalfeiertags vergebenen Negativpreis bedacht wurden unter anderem das US-Unternehmen Facebook, der CDU-Politiker Axel Voss und die Medizintechnik-Firma Medtronic.