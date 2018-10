Kronprinz verurteilt „Vorfall“, nicht „Verbrechen“

Saudi-Arabien verspricht „umfassende Ermittlungen“

Der saudische Außenminister Abdel al-Jubeir versprach am Dienstag „umfassende Ermittlungen“ zu Khashoggis Tod und kündigte an, „dass so etwas nie wieder passieren wird“. Die Regierung in Riad habe ein Team in die Türkei entsandt. Alle, die für den Tod des Journalisten verantwortlich seien, würden verhaftet werden.