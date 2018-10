Tunnel soll ab morgen wieder befahrbar sein

Die letzten Kontrollen laufen nach der Sanierung im Schmittentunnel in Zell am See. Ab morgen, Donnerstag, soll der Verkehr dann wieder durch die fünf Kilometer lange Röhren fließen. Viele stiegen während der Schließung auf den Öffentlichen Verkehr um: „Das attraktive Tarifangebot für Öffis im Pinzgau bleibt weiterhin bestehen“, verspricht Landesrat Stefan Schnöll.