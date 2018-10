Lokführer (24) mit Laserpointer geblendet

Gefährlicher Zwischenfall am Sonntagabend in Vorarlberg: Bei der Einfahrt eines Zuges in den Bahnhof Lustenau wurde der 24 Jahre alte Lokführer von einem Unbekannten mit einem grünen Laserpointer geblendet. Das Opfer wurde von dem Lichtstrahl direkt ins linke Auge getroffen und litt noch weitere zwei Stunden an Beschwerden, hieß es. Dennoch gelang es dem jungen Mann, den Personenzug gefahrlos zum Stehen zu bringen. Die Suche nach dem Täter - es dürfte sich um einen Jugendlichen handeln - läuft.