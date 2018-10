Ein Verletzter bei Kellerbrand

Heute in der Nacht, um 3.30 Uhr, brach in St. Gilgen, im Keller eines Wohn- und Geschäftshauses ein Brand aus. Die Freiwillige Feuerwehr St. Gilgen brachte die Flammen rasch unter Kontrolle und löschte diese schnell. Der Besitzer (44) erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Er befand sich mit seiner Gattin in dem Haus.