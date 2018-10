Mourinho verließ Team-Bus - zu Fuß ins Stadion

Nur ein paar Hundert Meter vom Stadion entfernt hatten sich die Manchester-United-Stars in einem Hotel einquartiert - und kamen dennoch denkbar knapp zum Champions-League-Spiel in Old Trafford gegen Juventus (0:1, alle Infos hier). Verkehrschaos war der Grund. Was Trainer Jose Mourinho kurzerhand dazu veranlasste, aus dem Mannschaftsbus zu hüpfen und zu Fuß ins Stadion zu gehen.