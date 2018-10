Ronaldo bereitet Juve-Sieg vor, Joelinton trifft!

Ohne Alaba

In Athen hatte Bayern das Heft in der Hand, arbeitete aber vor der Pause kaum Chancen heraus. Erst nach einer Stunde und einem mäßigen Bayern-Start in die zweite Hälfte brach Javi Martinez nach einem Abpraller den Bann (61.). Zwei Minuten später hatte auch Lewandowski keine Mühe, den Assist Rafinhas aus wenigen Metern zu verwerten. Bayern-Trainer Kovac setzte fast ganz auf jene Elf, die am Wochenende mit dem 3:1-Sieg über Wolfsburg die Krise beendete hatte. Nur der zuletzt am Oberschenkel angeschlagene ÖFB-Teamspieler David Alaba saß diesmal auf der Bank. Punkte- und toregleich (jeweils 7 bzw. 5:1) mit Bayern liegt in Gruppe E Ajax Amsterdam in Front.