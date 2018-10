So viel verdienen Kurz & Co. im Vergleich zum Volk

Den letzten Platz belegen China und Vietnam - in beiden Nationen beziehen die Staatschefs demnach annähernd gleich viel wie die Bevölkerung. Während Chinas Staatspräsident Xi Jinping rund 17.100 Euro verdient, erwirtschaftet der durchschnittliche Berufstätige in China 14.500 Euro. In Vietnam erhält Premierminister Nguyen Xuan Phuc rund 7500 Euro pro Jahr, die Bevölkerung circa 5600 Euro.