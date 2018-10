Chirurgen-Teams nähten gleichzeitig zwei Arme an

Erst wurde ein 71-jähriger Patient aus Scheibbs (NÖ) per Helikopter nach Linz gebracht. Er hatte sich mit einem Holzspalter den linken Unterarm abgetrennt, war zu einem Nachbarn gegangen, der die Rettungskette in Gang setzte. „Und die war perfekt“, lobt Replantationsspezialist Oberarzt Stefan Froschauer, der eigentlich frei hatte und nur wegen einer Besprechung im Med Campus III. war. Er stellte sich sofort in den Dienst. Gemeinsam mit Oberarzt Richard Schnelzer nähte er in einer achtstündigen Operation den Unterarm an.