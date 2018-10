Eklat! Hymnen von Nord- und Südkorea verwechselt

Südkoreas Fußballverband KFA kündigte am Dienstag eine formale Beschwerde beim asiatischen Kontinentverband AFC an. Es sei das erste Mal, dass die nordkoreanische Hymne bei einer offiziellen internationalen Partie einer südkoreanischen Nationalmannschaft gespielt wurde, kritisierte der KFA. Der asiatische Fußballverband kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an und bat Südkorea um Entschuldigung für den Zwischenfall.