„Thermen-Investor“ wegen Betrugs verurteilt

Sieben Gemeinden im Saalachtal im Salzburger Pinzgau wollen seit vielen Jahren ein Thermenprojekt verwirklichen und gründeten die Therme Saalachtal Errichtungs GmbH (Theba). Zur Realisierung der Pläne suchten sie einen Investor für das „Saalachtal Ressort“. Und dabei bot der Kaufmann seine Dienst an. Als Chef einer im Jahr 2015 in Konkurs gegangenen Schweizer Investmentfirma habe er angegeben, seine Firma werde die 41,2 Millionen Euro für das Projekt gewähren, sagte Staatsanwältin Lisa Riedl am ersten Verhandlungstag. Die AG sei dazu aber gar nicht in der Lage gewesen. Der Kaufmann erhielt eine Anstoßfinanzierung über 380.000 Euro, und dieses Geld hat die Theba bis dato nicht zurück erhalten.