Hagelsturm: Durch Roms Straßen trieben Eisschollen

Überschwemmungen in mehreren Stadtvierteln

Besonders betroffen war der östliche Teil der italienischen Hauptstadt. Aber auch im historischen Zentrum gingen kleinere Hagelkörner nieder - viele Touristen flüchteten in Lokale. Bürgermeisterin Virginia Raggi sprach auf Facebook von einem „gewaltigen Unwetter“, das Überschwemmungen in mehreren Stadtvierteln angerichtet habe.