Neue Migranten-Partei will die Politik aufmischen

Neuer Anlauf für eine Migranten-Partei in Wien: Der streitbare Ex-Vizechef der Union Europäisch-türkischer Demokraten (UETD), Hakan Gördü, will in der Bundeshauptstadt eine „breite Migrantenliste“ gründen, die sich „gegen Fremdenfeindlichkeit und Sündenbockpolitik“ einsetzt. Gördü saß auch im Team der Liste Gemeinsam für Wien (GFW), die zwar bei der Wien-Wahl 2015 am Einzug in den Landtag gescheitert war, aber immerhin in drei Bezirken ein Mandat eroberte. Als „muslimische Partei“ will Gördü die neue Liste, die noch keinen Namen hat, nicht verstanden wissen.