Negativ-Rekord! Real blamiert sich gegen Levante

Die Krise von Real Madrid hat sich mit der längsten torlosen Zeit in der Klubgeschichte und der nächsten Niederlage weiter verschärft. Der Champions-League-Sieger verlor am Samstag in der spanischen Meisterschaft gegen Levante zuhause mit 1:2 (0:2), der Druck auf Trainer Julen Lopetegui wird immer größer.