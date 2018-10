Mazedonien: Parlament stimmt für Namensänderung

EU-Ratschef Donald Tusk gratulierte Mazedonien zu der Entscheidung. „Eine Stimme, ein großer Schritt in Richtung des Platzes, der Ihnen in unserer transatlantischen Gemeinschaft zusteht“, twitterte Tusk in der Nacht auf Samstag auf Mazedonisch. Lob gab es auch von der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini und dem österreichischen EU-Kommissar Johannes Hahn.