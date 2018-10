Der Gitzentunnel ist Geschichte! Vorerst!

Oberndorfs Bürgermeister Dr. Robert Bukovc wusste von Anfang an von den Zwängen des Budgets und hat nicht an die Finanzierung des Tunnels geglaubt. „Die Liste an anstehenden Projekten ist lang und das Thema Verkehr vorrangig. Es ist für mich sehr nachvollziehbar, lieber in ein nachhaltiges Projekt wie die Lokalbahn und nicht in den Gitzentunnel zu investieren“, legt der Anwalt viel Hoffnung in die Planung von Landesrat Stefan Schnöll.