Italiens Topklubs angeln nach „neuem Lewandowski“

Vier Millionen Euro überwies Genoa im Sommer für den 23-jährigen Stürmer an KS Cracovia. Piatek fand sich in Italien schnell zurecht. In Testspielen traf er bereits zehnmal, in der ersten Cup-Runde gegen Zweitligist Lecce erzielte er beim 4:0 dann innerhalb der ersten 38 Minuten alle vier Treffer. Seine Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor legte Piatek auch in der Meisterschaft nicht ab. Sein Torjubel brachte ihm den Spitznamen „Il Pistolero“ ein.