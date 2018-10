Bayern in der Krise: Arjen Robben spricht Klartext

Vier Mal in Folge nicht gewonnen und nach sieben Runden nur auf Platz 6 - die Bayern stecken in der Krise. Trainer Niko Kovac muss nach der Länderspielpause liefern. Immerhin warten nun vier Auswärtspartien am Stück in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal. Am Samstag geht es zum Vfl Wolfsburg. Altstar Arjen Robben weiß, wie der deutsche Rekordmeister wieder in die Spur finden könnte.