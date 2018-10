Menschenrechte verletzt? Katars WM-Chef wehrt sich

Hassan Al Thawadi, der Generalsekretär des Organisationskomitees der WM 2022 in Katar, hat sich erneut gegen den Vorwurf der Menschenrechts-Verletzungen und der Korruption gewehrt. „Die Sicherheit und die Würde aller Arbeiter in Katar ist uns sehr wichtig“, sagte der 40-Jährige am Mittwoch in Berlin.